Ospedaletti, la scuola dell’infanzia Principe Lubomirsky riparte con il centro estivo

Ospedaletti. Il 1 luglio la scuola dell’infanzia Principe Lubomirsky riparte con il centro estivo (per 6 settimane) per accogliere i bimbi dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11 anni rispettando tutte le linee guida Ministeriali, divisa in piccoli gruppi di lavoro, triage e igienizzanti all’ingresso, sanificazione dei locali e dispositivi per gli insegnanti.

Un servizio difficile da realizzare tra problemi organizzativi, tempi stretti e necessità di rispettare i protocolli sanitari nazionali.

La scuola paritaria Principe Lubomirsky di Ospedaletti c’è riuscita (3 scuole paritarie in tutta la provincia di Imperia), con tanta emozione e tanto amore riesce ad essere operativa offrendo il servizio alle sue famiglie.

«Vi aspettiamo per divertici insieme» – fanno sapere dalla scuola Principe Lubomirsky