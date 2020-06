Ospedaletti, il sindaco Cimiotti invita i cittadini a devolvere il ‘5 per mille’ al Comune

Ospedaletti. Considerati gli sforzi profusi e i problemi finanziari in cui versa anche il Comune di Ospedaletti a causa dell’emergenza Covid-19, il sindaco Daniele Cimiotti invita, ringraziando in anticipo, i cittadini residenti e non residenti a devolvere il ‘5 per mille’ della propria dichiarazione al Comune il cui Codice Fiscale è: 002 468 800 82.