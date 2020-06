Ospedaletti, i commercianti coniano “moneta locale”: quest’estate si paga in pignurin

Ospedaletti. In oltre 40 attività quest’estate sarà possibile per turisti e residenti pagare in pignurin. Non si tratta del noto pesciolino che nella cittadina delle rose viene celebrato dalla più conosciuta delle sagre del paese, bensì di una nuova moneta locale coniata dai commercianti per incentivare l’acquisto di beni e servizi sul territorio.

L’iniziativa, ideata dal delegato locale di Confcommercio Luigi Giuliani (storico titolare dell’omonimo panificio attivo dal 1968) e sostenuta dal Comune, prevede l’emissione, a partire dal prossimo lunedì, di alcune banconote – ufficialmente buoni sconto sotto forma di banconote – dai tagli di 1, 2 e 5 pignurin che i commercianti potranno acquistare da una sorta di zecca centrale, gestita dagli stessi promotori, in blocchi da 100. Ogni pignurin varrà un euro e sarà distribuito nelle attività che hanno aderito al progetto, una sorta di sconto sulla merce acquistata in negozio. Per esempio, se si acquista un costume da bagno in un negozio di Ospedaletti al prezzo di 10 euro, il commerciante riconoscerà al cliente un pignurin (l’equivalente di un 5 percento di sconto, in sostanza del valore di un euro), che dovrà essere speso obbligatoriamente in un’altra attività della zona.

«Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, il Comune per l’importante sostegno e la Confcommercio provinciale per aver partecipato economicamente con un contributo economico, spiega il delegato cittadino Luigi Giuliani. Ogni commerciante verserà in una cassa comune 100 euro per avere 100 pignurin che verranno messi in circolo in proporzione a quanto verrà speso all’interno dei negozi. Con i pignurin si potranno ottenere sconti fino, addirittura, al 100 percento del valore del prodotto acquistato. Lo scopo è quello di andare a sensibilizzare le persone a consumare in Ospedaletti. Partiremo con l’emissione delle “banconote” lunedì per chiudere il cerchio il 30 settembre».

Sulla matrice dei pignurin (vedi foto) si possono notare le immagini dell’ex casinò, del santuario delle Porrine e dello storico circuito.