Ospedale unico ad Arma di Taggia, Viale: «Rispettati tutti i parametri fra abitanti e numero di posti letto»

Genova. Alice Salvatore (ilBuonsenso) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dal collega del gruppo Marco De Ferrari e da Andrea Melis e Fabio Tosi del Movimento5Stelle sull’ospedale unico del Ponente ligure ad Arma di Taggia.

Alice Salvatore (Mov5Stelle) ha chiesto alla giunta perché avrebbe scelto di non garantire il rispetto delle previsioni dei posti letto contenute nel decreto Balduzzi, che individua 3 letti per acuti ogni 1000 abitanti e 0,7 letti di riabilitazione ogni 1000 abitanti su una popolazione provinciale di circa 213.500 abitanti, e perché è stata scelta come sede del nuovo ospedale del ponente ligure la frazione di Arma di Taggia, che – ha detto – causerebbe elevati tempi di percorrenza del servizio di emergenza effettuato dalle autoambulanze, in un territorio denso di gravissime carenze per la mobilità, al momento affrontate con una capillare distribuzione sul territorio dei presidi sanitari.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha ribadito la necessità di creare nel ponente un ospedale nuovo con i necessari requisiti di sicurezza, nuovi standard di qualità e di aggiornamento tecnologico. L’assessore ha spiegato, inoltre, che il nuovo ospedale dovrà essere ripensato alla luce della recente epidemia definendo nuove misure anti-contagio. Viale, infine, ha assicurato: «Sono rispettati tutti i parametri fra abitanti e numero di posti letto, quindi non ci sono violazioni sulle normative nazionali».