Orario estivo di Rt, Rifondazione Comunista: «Riduzione di corse espongono cittadini a contagio da Covid-19»

Sanremo. «È appena stato presentato sul sito il nuovo orario estivo di Riviera Trasporti e già da una prima occhiata si può notare un notevole ridimensionamento del trasporto pubblico nel bacino sanremese. La prima cosa che salta agli occhi è la soppressione del servizio urbano La Brezza- Villa Helios che viene accorpato alla linea di Taggia. La nuova linea proseguirà oltre all’autostazione fino al capolinea di Villa Helios. Se questo accorpamento poteva essere accettabile durante il lockdown non lo può più essere in questa fase dove i mezzi risultano già ad oggi sovraffollati.

Laddove prima avevamo un servizio urbano con una cadenza di mezz’ora ed una linea Sanremo-Taggia con una cadenza di venti minuti ora ci ritroviamo con una sola corsa ogni mezz’ora a coprire la tratta. Viene inoltre confermata la completa mancanza di servizio in corso Garibaldi, vengono tagliate tre corse giornaliere per Verezzo e la cadenza della linea Sanremo-Ventimiglia passa dai quindici minuti dell’anno scorso a venti» - mette in evidenza Rifondazione Comunista.

«Queste riduzioni dal nostro punto di vista sono antitetiche alla necessità di distanziamento sociale che perdurerà durante tutto il periodo estivo. È possibile che le istituzioni, Provincia e Comune di Sanremo in primis, permettano queste riduzioni che espongono i propri cittadini a situazioni di rischio? Possibile che in questo momento dove sarebbe necessario rafforzare il trasporto pubblico addirittura lo si riduca? Ha senso che i nostri concittadini facciano la coda davanti al supermercato per poi prendere mezzi pubblici affollati dove viene meno qualsiasi precauzione di distanziamento?» - afferma.