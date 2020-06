Perinaldo. Questa sera occhi al cielo. Alle 21:40 potremo ammirare un altro affascinante transito dei satelliti StarLink di SpaceX.

Questi satelliti lanciati la scorsa notte passeranno sopra il Sud Italia ma saranno visibili anche dal Nord (vedi foto, chi rientra nel cerchio rosso potrà osservare il transito).

Si sposteranno da Sud-Ovest verso Est. Dall’osservatorio di Perinaldo e dall’imperiese li vedremo bassi sull’orizzonte, non molto distanti dal nostro satellite, altro protagonista di questa notte, con un’eclisse penombrale di Luna con picco alle 21:25.

Attenzione però, Il nostro satellite entrerà solo nel cono di penombra proiettato dalla Terra, sarà quindi molto difficile da osservare.

Armatevi di un binocolo o di un telescopio e noterete questo leggero velo oscuro che avanza sulla superficie lunare.

«Vi aspettiamo in osservatorio da metà giugno per la grande riapertura e vi auguriamo come da tradizione, “cieli sereni”». Fanno sapere quelli di Orbita – Osservatorio Astronomico Comunale Perinaldo.