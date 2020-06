Nuovo impianto semaforico “intelligente” a Sanremo, la giunta regionale approva delibera dell’assessore Berrino

Sanremo. La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha approvato la delibera dell’assessore ai Trasporti Gianni Berrino in merito agli interventi finalizzati al miglioramento del sistema di Trasporto Pubblico Locale che il Comune di Sanremo intende realizzare nel 2021.

Più precisamente si tratta dell’installazione di un impianto semaforico “intelligente” all’ingresso Ovest della città, al fine di aumentare la velocità commerciale del Tpl nel tratto Villa Helios-Foce e di migliorare la gestione dei flussi veicolari diretti verso il territorio comunale, in piena coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi strategici del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile redatto dal Comune di Sanremo nel 2015 e adottato nel 2017.

Il nuovo impianto semaforico di Semeria-Marconi sarà in grado di intercettare l’arrivo del mezzo pubblico e conseguentemente modificare il ciclo delle fasi per annullarne o ridurre fortemente i tempi di attesa. Le condizioni geometriche dell’asse viario, infatti, in questo tratto non permettono l’introduzione di una corsia preferenziale; l’intervento prevederà quindi la riorganizzazione geometrica già a monte dell’intersezione Semeria-Marconi con l’inserimento di due impianti semaforici coordinati con quello principale, in corrispondenza delle vie Pietralunga e Montà dei Guisci.

«Esprimo soddisfazione per questo intervento che renderà migliore il sistema del trasporto pubblico di Sanremo e agevolerà gli spostamenti di tutti i cittadini», commenta l’assessore Gianni Berrino.