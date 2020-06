Genova. «Ho firmato un’ordinanza questa sera che autorizza gli sport di contatto nella nostra regione secondo le linee guida proposta dalla conferenza delle regioni al governo». Così il presidente Giovanni Toti nel punto stampa serale.

Sarà, quindi, nuovamente possibile, a partire da domani, praticare sport all’aperto e in spiaggia come il calcetto, la boxe o, stando al tema estivo, il beach volley. La nuova ordinanza del governatore ligure anticipa ancora una volta l’entrata in vigore di provvedimenti governativi che devono ancora essere assunti a livello nazionale.