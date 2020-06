Sanremo. «La location è più lineare, più ordinata e potrebbe essere un’ottima soluzione bis». Lo dice il sindaco Alberto Biancheri riferendosi alla nuova sistemazione del mercato settimanale, che si è spostato da piazza Eroi Sanremesi sul lungomare Italo Calvino: una scelta – provvisoria – dettata da esigenze di distanziamento sociale: per il primo cittadino matuziano questa soluzione durerà almeno un mese.

Su lungomare si sta più larghi, sicuramente, anche se diversi titolari di banchi storcono un po’ il naso per la novità: chi per motivi di abitudine alla vecchia location, chi per timore che, in caso di vento, la merce venga buttata per terra.

Galleria fotografica Sanremo, l'esordio del mercato ambulante sul lungomare Calvino. Sopralluogo del sindaco Biancheri









La maggioranza degli ambulanti (e dei clienti) è però contenta della nuova zona: ritenuta più scenografica, meno caotica, più percorribile dai mezzi di soccorso in caso di emergenza e, non in ultimo, con i banchi tutto allo stesso livello visibilità, in contrasto con il “vecchio” mercato con molte bancarelle che “scomparivano” un po’ dietro l’annonario.

Il problema riscontrato da molti venditori è quello della – momentanea – assenza dei clienti francesi, colonna portante dei mercati settimanali ponentini. I transalpini potranno varcare il confine italiano da domani, anche se sembra che alcuni di loro, in barba alle regole, abbiano già visitato il Belpaese, segno che dell’Italia, nel bene e nel male, i nostri cugini d’oltralpe non ne possono proprio fare a meno.

L’INTERVISTA AL SINDACO BIANCHERI