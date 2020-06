Imperia. Dopo aver esaminato 229 fotografie pervenute per il tema “Fiori e Piante”, la giuria composta da Adolfo Ranise, Gloriano Biglino, Monica Calzamiglia, Paola Sogliani, Adolfo Schenardi ha ammesso 72 opere più le seguenti opere segnalate e premiate:

1° Premio Azelio Magini di Arezzo – con l’opera – Sotto la neve

2° Premio Concezio Presutto di Introdacqua (AQ) – con l’opera – Crocus

3° Premio Marco Zurla di Taggia (IM) con l’opera – Vigneto all’alba

di 30 Galleria fotografica Concorso fotografico nazionale Imperia









Opere segnalate:

Carniti Maria Teresa di Crema con l’opera – Nel viola

Grezzani Giulio di Albisola Superiore (SV) con l’opera – Flowers in the nigth

Loria Marianna di San Giovanni in Fiore (CS) con l’opera – S.T.

Oliveri Bruno di Mallare (SV) con l’opera – Vaso 1

Pasta Maria Cristina di Modena con l’opera – Fiori la mia ricerca

Tiberio Valerio di Teramo con l’opera – Pafia su canapa acquatica

Premi Speciali

1° Premio Under 30 – Facchinetti Viola di Trento con l’opera – L’aquilegia baciata dal sole

1° Premio Under 18 –Giada Forte di Chiusanico (IM) con l’opera – Trasparenze

2° Premio Under 18 exaequo – Arianna Pavan di Sanremo con l’opera – La mosca e il fiore

2° Premio Under 18 exaequo – Andre Parodi DI Stella (SV) con l’opera – Sole

2° Premio Under 18 exaequo – Marta Forte di Chiusanico (IM) con l’opera – Nevicata

La giuria per il Tema Infiorati d’Italia E Infiorata di Via Carducci composta da Nicoletta Oreggia, Luigi Massabò, Monica Lusso, Mauro Murante e Marco Re riunitasi il giorno 28 maggio presso i locali della Compagnia di Via Carducci in Imperia haesaminato le opere pervenute per il tema Infiorata di D’Italia hanno ammesso per il tema Infiorate D’Italia 38 opere più le seguenti segnalate e premiate :

1° Premio Remo Gieseke di Popoli (PE) con l’opera – S.T.

2° Premio Marianna Loria di San Giovanni in Fiore (CS) con l’opera – S.T.

3° Premio Roberto Scannella di Pescara con l’opera – Pescasseroli – il ritorno

Opere segnalate :

Paolo Di Menna di Introdacqua (AQ) con l’opera – Mani esperte

Emanuele Zuffo di Pietra Ligure (SV) col l’opera – Pietrainfiore 2019-2

Marco Zurla di Taggia (IM) con l’opera – Comunioni a Taggia

Ha ammesso per il tema Infiorata di Via Carducci 15 opere più i seguenti premi

1° Premio Bruno Oliveri di Mallare (SV) con l’opera – Infiorata di Sassello: aiutando la mamma

2° Premio Lea D’Orio di Imperia con l’opera – s.t.

3° Premio Fabio Pavan di Sanremo con l’opera – Piccoli aggiustamenti