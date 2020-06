Non rispetto delle regole di sicurezza, settimana con 8 annegati in Costa Azzurra

Nizza. Non inizia bene la stagione estiva sulle spiagge della Costa Azzurra. Stamattina, con la morte di un sessantenne a Cannes, si portano a otto le vittime di annegamento , nel giro di una settimana, nei litorali della vicina Francia.

Come riporta il quotidiano Nice-matin, ieri lunedì 30 luglio, a Saint-Laurent-du-Var, un’anziana era morta dopo essersi trovata in difficoltà a pochi metri di distanza dalla riva.

Secondo i vigili del fuoco transalpini – i sapeur pompier – alla base di questa ed altre disgrazie ci sarebbe il non rispetto delle (basilari) regole di sicurezza in mare. E farne le spese sono quasi sempre anziani che nuotano in condizioni di salute già precarie, a volte anche lontano dalla riva.

Come sabato scorso, quando un uomo di 89 anni è morto a Cannes per problemi cardiaci durante la sua nuotata. La vittima è rimasta sommersa 15 minuti prima di essere individuata. All’inizio del pomeriggio, un bambino di 6 anni era annegato a Nizza.

Giovedì scorso , un uomo di 55 anni era stato portato fuori dall’acqua privo di sensi da un bagnante a Carras, una spiaggia a ovest di Nizza. Quasi in contemporanea, ma a Cannes, una donna di 94 anni è deceduta all’ospedale dopo essere affogata.

Ma il dramma non accade solo in spiaggia: un centenario è stato rinvenuto cadavere nella piscina della sua villa ad Antibes.