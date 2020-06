Nizza, in vendita la villa di Sean Connery: un sogno da 30 milioni di euro

Nizza. A.A.A. acquirente cercasi per la villa comprata nel 1970 da Sean Connery. La proprietà, situata a Nizza, è in vendita per 30 milioni di euro presso l’agente immobiliare Knight Frank Cap Ferrat, che tratta solo ville esclusive per fortunati Paperoni.

Un immobile d’epoca da 1000 metri quadrati, su un terreno, con piscina d’acqua salata, che si estende per 5000 metri quadrati.

L’accesso alla proprietà è garantito da imponenti cancelli automatici incastonati in torri di pietra: un gioiello di sicurezza che ha garantito per anni la privacy dell’affascinante agente 007.

[Foto Knight Frank]