Nasce un’alce sulle Alpi Marittime. Non succedeva da 2000 anni

Sanremo. Non succedeva da 2000 anni. Un alce è nato, la settimana scorsa, nella “Réserve des Monts d’Azur”, sulle Alpi Marittime Francesi, vicino a Nizza a pochi chilometri dalle spiagge della Costa Azzurra.

Il parco si trova nel comune di Thorenc ed a quanto pare sarebbe un luogo unico in Europa, interamente dedicato alla fauna originale di quelle zone e alle specie più emblematiche della Preistoria.

Sì perché una volta le alci, come altri animali, non vivevano solo nella penisola scandinava e in altre regioni del nord Europa, ma popolavano anche le nostre montagne.

Nella riserva vivono allo stato semi brado oltre 500 specie, di cui venti sono protette da convenzioni internazionali.

Si estende su 700 ettari, dove coesistono, nel segno della biodiversità, bisonte europeo, cavalli di Przewalski, cervi, lupi, aquile e avvoltoi.