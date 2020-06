Messa in sicurezza del campo Morel a Ventimiglia, Forza Italia: «Ricostruire al più presto tribuna e locali aggregativi»

Ventimiglia. Le dichiarazioni di Forza Italia Ventimiglia:

«La sezione di Forza Italia Ventimiglia esprime soddisfazione per l’avvenuta messa in sicurezza del campo Morel da parte dell’amministrazione comunale.

Purtroppo però, come noto, tali lavori hanno reso necessaria la demolizione della tribuna del campo in erba sintetica, l’unico costantemente utilizzato sia per gli allenamenti che per le partite di tutte le categorie.

«Sarà fondamentale ricostruire al più presto una nuova tribuna ed i locali aggregativi persi al fine di fornire agli atleti del Ventimiglia Calcio, con particolare attenzione ai tanti bambini ed alle loro famiglie, la possibilità di praticare l’attività sportiva ed associativa in tutta sicurezza», dice Filippo Bistolfi, membro del Coordinamento Nazionale di Forza Italia.

«Siamo a disposizione dell’amministrazione per lavorare ad un progetto che favorisca il ripristino delle gradinate e abbiamo già alcune proposte concrete», confermano dal coordinamento cittadino di Forza Italia Enzo Di Marco e Davide Longordo.

«Occorre trovare una soluzione affinché gli spettatori possano osservare i propri sportivi e che il Ventimiglia Calcio, realtà che conta centinaia di iscritti, non rischi di essere l’unica società del suo genere in Regione a non disporre di una tribuna per il pubblico».