Mendatica, motociclista cade sul monte Frontè: è grave

Mendatica. Mobilitazione di soccorsi sul monte Frontè, nel territorio comunale di Mendatica, per un motociclista caduto per motivi in fase di accertamento. E’ successo nel primo pomeriggio.

Stando alle prime e frammentarie informazioni, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono piuttosto serie, con sospette fratture e traumi.

Vista la zona impervia, la centrale operativa del 118 ha allertato l’elisoccorso Drago dei Vigili del Fuoco e il soccorso alpino.