Ospedaletti. Da più di quarant’anni in tutta la Liguria, gli appassionati di armi non hanno dubbi a chi devono rivolgersi per trovare quello che cercano: l’Armeria Mediterranean Sport a Ospedaletti.

L’Armeria Mediterranean Sport nasce nel 1980 come piccolo esercizio commerciale di articoli per il tempo libero e negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di tutti i settori trascurati dalle altre armerie della zona, specializzato in armi da difesa personale, da collezione e da tiro a segno.

Nel negozio è possibile trovare armi e munizioni di tutte le marche più importanti e di tutti i calibri, sia nuove che usate, armi ad aria compressa di libera vendita, armi storiche disattivate, armi a salve e anti aggressione come i pepper spray urticanti.

Sono inoltre disponibili diversi capi di abbigliamento militari e da lavoro, uniformi e gradi per tutte le Forze dell’Ordine, per la Protezione Civile, per il 118, le pubbliche assistenze e per tutte le forze di sicurezza in generale. Potrete trovare anche bandiere di tutte le nazioni e di tutte le misure, metal detector, puntatori laser, mirini olografici, archi e balestre disponibili con tutti i loro accessori.

Vasto assortimento anche per quanto riguarda le armi da collezione come le armi ex ordinanza militare con le loro baionette, le armi del Far West tra cui le repliche della Colt e le carabine Winchester con i loro cinturoni e fondine. I fucili da caccia e da piattello sono soprattutto di seconda mano, ma è possibile farli arrivare nuovi dalle fabbriche in poco tempo e su misura del cliente.

L’Armeria Mediterranean Sport si trova in via XX Settembre 23 sul mare nel centro di Ospedaletti. Per informazioni chiamare i numeri 0184 689239 o 348 3300464, scrivere alla mail armeriamediterranean@virgilio.it, visitare il sito www.mediterraneansport.com e la pagina Facebook Mediterranean Sport.