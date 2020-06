Diano Marina. A causa della mareggiata di questa notte, l’apertura dei “Bagni Delfino” e del “Solarium delle Tartarughe” è rimandata alla fine della prossima settimana.

Per le prenotazioni saranno prioritariamente contattati tutti i clienti che nella scorsa stagione hanno effettuato una prenotazione minima e consecutiva di 29 giorni per “Bagni Delfino” e di 21 giorni per “Solarium delle Tartarughe“.