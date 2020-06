Maltempo, scatta l’allerta gialla per temporali sulla Liguria: risparmiato l’Imperiese

Genova. Continua la fase di forte instabilità sulla Liguria. Un nuovo peggioramento è, infatti, previsto dalla serata di oggi, lunedì 8 giugno. Arpal ha, dunque, emanato l’allerta gialla per temporali che interesserà tutta la regione con l’eccezione della zona più a Ponente (ovvero la zona A). Scatterà alle 00.00 di martedì 9 giugno per concludersi alle 12 sempre di domani. L’allerta coinvolge i bacini piccoli e medi di tutte le zone.

Tra la serata di ieri, domenica 7 e la scorsa notte, forti fenomeni temporaleschi si sono registrati in particolare sul settore centrale della regione. Dalla mezzanotte queste le cumulate più elevate: Genova Begato (stazione comunale) 61.2 millimetri, Pontedecimo 53.4, Genova Geirato 49. Sulle 24 ore (fino alle 8 di oggi), 203 millimetri sono caduti a Isoverde (Campomorone), 190 a Genova Pontedecimo, 180 a Monte Pennello (Genova), 176 a Mele (Genova) 135 a Campo Ligure (Genova). Le cumulate orarie massime: 77 millimetri a Genova Pontedecimo, 74 a Campo Ligure.

Dalla serata di oggi, lunedì 8 giugno, le condizioni meteo saranno nuovamente in peggioramento sulla nostra regione. Torneranno, dunque, le piogge, con i fenomeni che diverranno più intensi tra la tarda serata e le prime ore della notte; l’accentuazione dell’instabilità favorirà rovesci e temporali anche forti, più probabili sul settore centrale della regione. Questa fase instabile che sta caratterizzando in Liguria, la prima decade dell’estate meteorologica 2020, sembra destinata a proseguire anche nella giornata di dopodomani, mercoledì 9 giugno.

Ecco l’Avviso meteorologico Arpal, il prodotto che descrive i fenomeni meteo più intensi previsti per oggi, domani e dopodomani:

Lunedì 8 giugno: la formazione di un minimo chiuso in quota in lento movimento verso Est mantiene condizioni di instabilità associate a piogge sparse di intensità generalmente debole o moderata, più probabili nell’interno e sui versanti padani. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

Martedì 9 giugno: la Liguria continua a trovarsi nell’occlusione di un sistema frontale con minimo al suolo centrato sul Golfo. Il richiamo di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali determina un ulteriore aumento dell’instabilità con alta probabilità di temporali forti, soprattutto sul settore centrale della regione.

Mercoledì 10 giugno: permane una circolazione depressionaria sul Mar Ligure in lento spostamento verso Est nel corso della giornata. Si attendono piogge diffuse soprattutto su BCDE con maggior persistenza dei fenomeni su C dove le cumulate risulteranno significative. Possibili fenomeni temporaleschi localmente forti.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

· A – Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

· B – Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

· C – Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

· D – Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

· E – Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

Nelle immagini la mappa con le zone coinvolte nell’allerta, la scansione oraria dell’allerta, l’avviso meteo completo emesso oggi e l’immagine del satellite sul Mediterraneo alle 13.15.

L’avviso meteo 08_06_2020