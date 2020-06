Maltempo, per il meteorologo Pennellatore è codice arancio per temporali

Sanremo. «Ci siamo in CODICE ARANCIO SU CARF per forti temporali e piogge/rovesci che potranno dare locali allagamenti. Fino alle 15, poi GIALLO fino alle 18. VERDE dalle 18 in poi. Seguite gli aggiornamenti nella mattinata». A scriverlo è il meteorologo Achille “Kiki” Pennellatore che ancora una volta si distingue dall’Arpal che ha emanato un’allerta gialla per piogge e temporali.

Pennellatore, invece, innalza all’arancione il livello di allerta per la Costa Azzurra e la Riviera dei Fiori (CARF).