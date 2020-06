Maltempo, per il meteorologo Achille Pennellatore è “giallo” nell’entroterra

Sanremo. Continua l’ondata di maltempo nell’estremo Ponente ligure. Secondo il meteorologo Achille Kiki Pennellatore a causa di possibili temporali è codice giallo per l’entroterra di Costa Azzurra e Riviera dei Fiori. In particolare, sono previste piogge in alta Valle Arroscia, zona Nava, Alta Val Tanaro, e media e alta Valle Roya.