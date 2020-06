M5s Sanremo: «Disagi agli uffici postali di Bussana e Coldirodi, necessarie più aperture»

Sanremo. «Gli uffici postali di Coldirodi e Bussana sono aperti solo tre giorni a settimana, ma in questo modo i cittadini delle due frazioni di Sanremo sono costretti a lunghe file per tutti i servizi essenziali che le poste erogano. Dalle spedizioni ai pagamenti di bollette e imposte. Persino lo sportello bancario di Coldirodi è aperto soltanto tre giorni su sette mentre a Bussana c’è soltanto un bancomat, per cui gli abitanti sono doppiamente penalizzati» - fa sapere il M5s Sanremo.

«Con l’avvicinarsi dell’estate e l’arrivo, speriamo abbondante, dei turisti nella nostra città è opportuno però aumentare i servizi, per evitare inutili spostamenti nel centro. Chiediamo uno sforzo maggiore da parte della direzione delle poste in modo da tenere aperti gli uffici anche le mattine che adesso sono chiuse.

Il nostro portavoce in Consiglio Comunale Roberto Rizzo si sta adoperando e ha anche chiesto al sindaco Biancheri, che si è gentilmente reso disponibile, di intervenire con il direttore delle Poste provinciali per superare gli ostacoli e aiutare i cittadini ad adempiere ai doveri fiscali. Chiediamo che si dia una certezza in più ai cittadini per evitare loro di stare in coda per tanto tempo creando assembramenti inutili e confidiamo che la nostra istanza sarà accolta» – afferma il Movimento Cinque Stelle Sanremo.