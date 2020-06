L’Unione Sportiva Camporosso organizza la terza edizione del Torneo Giallo

Camporosso. Ad agosto prende il via la terza edizione del Torneo Giallo organizzato dall’Unione Sportiva Camporosso. Sono aperte le iscrizioni per l’evento che andrà in scena dal 3 al 9 agosto.

E’ rivolto a over 30 non tesserati, over 40 liberi e portieri liberi di qualsiasi età. Le iscrizioni singole e le squadre verranno composte da un sorteggio.

Per info e iscrizioni contattare il 3384525524.