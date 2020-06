Locali chiusi a mezzanotte, Liguria Popolare Ventimiglia: «Sarebbe stato opportuno confrontarsi con gestori di attività»

Ventimiglia. La segreteria cittadina di Liguria Popolare interviene in merito all’ordinanza n.93 del 15.06.2020, con particolare riferimento all’ art.4 punto 1 che recita: «…gli esercizi di somministrazione – sia aperti al pubblico, che annessi ad attività di intrattenimento e svago, che attivi presso le associazioni o circoli privati – di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione possono restare aperti per tutti i giorni dell’anno, con un minimo di 5 ore giornaliere di apertura al pubblico, entro i seguenti limiti orari: – sino alle 24 da lunedì a giovedì – sino alle 1 venerdì, sabato, domenica e festivi…».

«Sarebbe stato opportuno – sostiene Vincenzo Giacovelli, candidato alla carica di consigliere regionale per Liguria Popolare – confrontarsi con i gestori delle attività ricettive che escono da un lungo periodo di chiusura che con fatica e sudore, si stanno rimboccando le maniche per affrontare al meglio una stagione estiva in una città di mare, per trovare una soluzione logica e coerente: dov’è la relazione fra orari di chiusura e contenimento del contagio? Non era meglio lavorare insieme per trovare strategie che non continuassero a danneggiare cittadini e imprenditori?».

Questo aggiunge difficoltà alle attività commerciali di Ventimiglia che durante l’ultimo consiglio comunale ha visto bocciare da parte della maggioranza l’emendamento proposto dalle minoranze sulla delibera per gli aiuti in materia di sgravio delle imposte comunali alle attività cittadine, a maggior ragione chiediamo di rivedere l’ordinanza.

«Le azioni che generano salute, a livello sociale, sanitario, economico, non possono essere soltanto le limitazioni e le chiusure. Abbiamo avuto mesi di crisi dove era necessario restare fermi, ora per ripartire abbiamo bisogno di prevenzione e promozione di sani stili di vita – le parole di Roberta Fusco, segretario cittadino Liguria Popolare

– non ulteriori regole poco condivise anche all’interno della stessa maggioranza che creino ancora più confusione, paura e diffidenza nei cittadini.

Non vogliamo in nessun modo sottovalutare l’emergenza Covid-19, ma siamo sicuri che rispettando le giuste regole e il distanziamento sociale, un locale possa rimanere aperto anche oltre l’orario indicato».