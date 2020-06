“L’Italia non si arrende, per l’orgoglio italiano”: flash mob della Lega in piazza San Giovanni a Imperia

Imperia. Martedì 2 giugno in piazza San Giovanni, alle 10, in contemporanea con la manifestazione di Roma e in 100 piazze del Paese, la Lega organizza il flash mob “L’Italia non si arrende, per l’orgoglio italiano”, in sicurezza.

È prevista la partecipazione del deputato e commissario provinciale Flavio Di Muro, del presidente del Consiglio regionale della Liguria, Alessandro Piana, e della vicepresidente della Regione Liguria, Sonia Viale.