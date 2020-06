L’estetica ai tempi del Coronavirus, riparte alla grande il centro “Nefertari” di Diano Marina

Diano Marina. Fanno sapere quelli del centro estetico Nefertari: “L’estetica ai tempi del Covid19, qualcosa che cambia abbiamo pensato a come ripartire in un settore dove il Covid19 ha davvero lasciato il segno. Infatti mai come in questo momento di difficoltà economica ma anche di più che giustificata mancanza di entusiasmo nella gente, l’estetica deve essere ripensata come un modo di riavvicinarsi in qualche modo alla normalità. Quella normalità che il benessere, il relax, il sentirsi bene con se stessi aiuta a trovare con più facilità.

E così ci siamo trovati a ridisegnare alcune idee da proporre ai nostri clienti per ricominciare a dedicare anche un po’ di tempo a se stessi come avveniva fino a qualche mese fa. Igiene e sicurezza sono ormai alla base di ogni proposta credibile per permettere di potersi avvicinare ai trattamenti con la tranquillità necessaria per regalarsi qualcosa di rilassante e funzionale alle proprie necessità. Ma tutto ciò non basta perché quanto capitato in questi mesi ha profondamente segnato anche la possibilità di accedere ad alcuni servizi che in passato facevano parte

della nostra normalità e che adesso per tanti sono diventati un lusso.

Consapevoli delle difficoltà incontrate da ognuno abbiamo voluto mantenere intatta la qualità dei nostri servizi e delle nostre avanzatissime tecnologie proponendo delle soluzioni ha prezzi scontatissimi. Questo e il nostro modo di provare a ripartire per non dimenticarci di tutti quei clienti che in questi anni hanno ritenuto di gratificare il nostro lavoro rinunciando a qualcos’altro per concedersi un po’ di cura di se stessi. E sempre stato uno stimolo a migliorare e investire nell’estetica di base e avanzata.

Igiene e sicurezza, qualità sempre al top e prezzo accessibile sono le parole chiave dell’estate del centro estetico Nefertari per riprendere a sentirsi di nuovo vivi con la voglia di piacersi e di coccolarsi“.

Seguici sul nostro sito nella sezione offerte per non perdere le novità e rimanere sempre aggiornato