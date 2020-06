L’asilo di Molini di Triora a rischio chiusura. L’appello per salvarlo

Molini di Triora. Dei genitori del paese hanno creato un’associazione – Glori the place to be – per provare anche quest’anno a mantenere aperto l’asilo. Ecco cosa scrivono :”L’asilo di Molini di Triora ha di nuovo bisogno di noi! Se entro il primo luglio non troviamo altri 2 bimbi iscritti, la favola educativa, avvolta nel verde del borgo ligure finirà. Al momento sono solo 3 i bambini iscritti.

Un eventuale inserimento anche per eventuali famiglie provenienti da fuori comune, fuori provincia o addirittura fuori regione non è impossibile! La struttura Caldani è una perla della Valle sia in termini strutturali (ampie aule, giardino, orto) che di spazio umano e libertà educativa”.

Per maggiori info contattare l’assessore Daniela Bracco danyzemra@gmail.com lasciando recapito telefonico.

Per modulo iscrizione e maggiori info sul Territorio www.comune.moliniditriora.im.it