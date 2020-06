La Milano-Sanremo cambia data, Classicissima forse a Ferragosto

Sanremo. La Milano-Sanremo cambia data, forse andrà in scena a Ferragosto e non più l’8 agosto come stabilito in precedenza. Nei prossimi giorni l’Uci potrebbe dare l’annuncio ufficiale.

A svelarlo è la Gazzetta dello Sport sottolineando che il cambiamento è emerso dopo la riunione del Consiglio del ciclismo professionistico (CCP).

Inizialmente era stata proposta come data il 22 agosto, ma visto che la federazione alla fine ha previsto di organizzare in quel giorno i campionati nazionali, si sta ipotizzando di anticiparla al 15 agosto. Solo venerdì si saprà la decisione definitiva, quando verrà reso ufficiale il nuovo calendario.