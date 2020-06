Genova. La numero 7 di Linetty e la 27 di Sturaro. Ecco le due maglie all’asta questa settimana per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus.

Prosegue il derby benefico promosso da Stelle nello Sport con le maglie rossoblucerchiate all’asta su Charity Stars all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport

C’è tempo fino a mercoledì 10 giugno alle 18 per fare il proprio rilancio e sostenere così la Onlus del professor Franco Henriquet, più che mai vicina a chi soffre in questo periodo reso ancora più difficile e delicato dall’emergenza per il coronavirus.

La sfida tra i due centrocampisti rossoblucerchiati arriva dopo quelle tra Quagliarella-Criscito, Perin-Audero, Bereszinsky-Ghiglione, Schone-Jankto. Un derby del cuore, in attesa di quello reale, sul campo, con la serie A pronta a ripartire.