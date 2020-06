La campagna promozionale di Sanremo On rilancia la Città dei Fiori nel Nord Italia e in Costa Azzurra, Berio: «Siamo molto soddisfatti»

Sanremo. Sta ottenendo risultati importanti la campagna promozionale di Sanremo On per lanciare la città sui mercati turistici del Nord Italia e della Costa Azzurra all’insegna della bellezza e di un’estate sicura.

«Con i redazionali e i banner sulle principali testate on line abbiamo raggiunto già oltre 50 quotidiani delle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e ovviamente Liguria. E con la campagna social network tutta l’area che va dalla nostra provincia fino a Montpellier, ovvero Costa Azzurra ed entroterra francese.

Con Facebook, Instagram, e You Tube e la promozione del video emozionale “Sanremo fai Rumore” che ha raggiunto circa 200mila utenti profilati con oltre 80mila visualizzazioni sui vari canali social. Infine abbiamo anche lanciato le pagine promozionali su carta stampata» – fa sapere Sanremo On.

«Siamo ad un terzo della campagna per Sanremo e siamo molto soddisfatti – dichiara Roberto Berio, presidente di Sanremo On – Ci seguono da tutte le aree italiane interessate e dalla prossima settimana aggiungeremo una ulteriore campagna specifica da 5mila euro su Google riservata alla Costa Azzurra. Lavoriamo per Sanremo e ci auguriamo di poter contribuire a realizzare per tutti un’ottima estate turistica esaltando le qualità del nostro territorio».