«Io la mascherina non la metto!», Enzo Iorio affida ai vip del Ponente Ligure la sua comunicazione sociale

Imperia. Politici, giornalisti e vip: nelle illustrazioni del professore con la passione per l’arte sono loro i protagonisti del messaggio più importante del momento. Raffaello a braccetto con Frida Cahlo, Leonardo accanto a Picasso e Dalì, e tra essi Papa Francesco, Mattarella, Conte, ma anche i personaggi più in vista del Ponente Ligure, dai sindaci dei comuni rivieraschi ai giornalisti delle testate cartacee e online. Sono davvero tanti i nomi di spicco selezionati da Enzo Iorio e che, in virtù della loro immagine pubblica e istituzionale, possono aiutarci a far comprendere quanto è importante che ciascun cittadino faccia la propria parte per uscire al più presto dalla profonda crisi economica e sociale causata dalla Covid-19.

Enzo Iorio è un insegnante che tra una lezione e l’altra veste i panni dell’artista multimediale indipendente. Le sue immagini vogliono ispirare, divertire, comunicare. Tanti i temi che lo stimolano, tra i quali questo, appunto, dell’uso “un po’ distratto” delle cosiddette mascherine di comunità che lui preferisce chiamare “mascherine del rispetto”.

Dice Iorio: «Solo adottando le giuste misure di prevenzione – tra le quali l’uso corretto della mascherina – possiamo stoppare la diffusione del coronavirus e riprendere al più presto a vivere la vita di prima. I bar, i ristoranti, i cinema, i concerti, le discoteche, devono ripartire alla grande, come anche il turismo in tutte le sue forme».

«Se indossare una mascherina può crearci un po’ di fastidio – continua Iorio -, pensiamo a cosa abbiamo perso nei lunghi mesi trascorsi bloccati in casa e a quanto sarebbe peggio se non riuscissimo a mettere rapidamente un punto alla pandemia».

Le illustrazioni di Enzo Iorio saranno pubblicate quotidianamente sulla sua pagina Facebook e ogni giorno sarà una sorpresa scoprire a quale personaggio è affidato il messaggio più importante di questo particolare momento storico.