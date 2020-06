Inutili i soccorsi, uomo muore in spiaggia a Bordighera

Bordighera. Un turista torinese di 85 anni, G.R., è morto stamane a causa di un malore mentre nuotava al largo dei Bagni Riviera sul lungomare Argentina di Bordighera.

Non appena l’anziano ha perso i sensi, il bagnino lo ha trascinato sulla spiaggia, iniziando le manovre di rianimazione e utilizzando anche un defibrillatore. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, il personale sanitario del 118 e l’equipaggio di Ponente Emergenza, ma per l’ottantenne non c’è stato nulla da fare: nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, è spirato sulla spiaggia intorno a mezzogiorno per un arresto cardiaco.