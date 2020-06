Internet, Ventimiglia avrà la Banda Ultra Larga. Ok della Giunta

Ventimiglia. L’obiettivo è quello di portare la “Banda Ultra Larga” di Internet a tutti gli utenti del territorio comunale. Per questo motivo l’amministrazione Scullino, tramite una deliberà di Giunta, ha deciso di sottoscrivere una convenzione tra Comune ed Infratel per portare a compimento il progetto.

Come si legge nel documento comunale, il Piano BUL (Piano strategico Banda Ultra Larga): «Ha l’obiettivo di realizzare gli interventi di infrastrutturazione tramite rete primaria e secondaria di accesso a banda ultra larga in tutte le aree bianche della Regione Liguria da attuarsi con modalità operative degli interventi sulle diverse aree ma, con la garanzia, che saranno comunque realizzati su tutte le aree bianche portando la connettività con banda disponibile oltre i 100 megabit per secondo nelle aree più urbanizzate e con banda disponibile oltre i 30 megabit per secondo nelle rimanenti zone marginali del territorio e zone isolate».

Lo schema di convenzione tra Comune di Ventimiglia ed Infratel Italia Spa è stato proposto da Regione Liguria. I lavori che serviranno per posare le strutture e i collegamenti, sempre secondo la delibera, verranno fatti: «Nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch’esso interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al decreto legislativo»