Internet senza limiti, veloce e ad un prezzo imbattibile: scopri l’offerta Iren Casa Online

Navigare da casa senza limiti di traffico con una connessione veloce e a un prezzo imbattibile? Con Iren Casa Online, l’offerta Internet della linea Iren Plus powered by Linkem, puoi!

Sono principalmente tre i motivi per scegliere una connessione Internet con Iren Luce Gas e Servizi: l’offerta prevede una tariffa conveniente rispetto ai costi standard sulla connessione di casa, una connessione senza limiti e fino a 30 Mega al secondo su rete Linkem, infine un tecnico specializzato si occuperà di effettuare un sopralluogo e di installare.

Sottoscrivendo l’offerta Iren Casa Online inoltre potrai accedere al servizio di assistenza premium Salta La Coda che ti garantisce l’accesso prioritario all’assistenza telefonica saltando la coda di attesa, in questo modo potrai parlare rapidamente con un operatore, pronto a supportarti e a risolvere ogni tuo dubbio. Ti basterà dunque chiamare il numero verde dedicato ai clienti Iren Casa Online per avere a tua disposizione la professionalità di un service desk telefonico.

Iren ti fornisce un apparato in comodato d’uso gratuito in grado di connettersi alla rete Linkem attraverso una Sim che può essere di due tipi, da interno o da esterno. Sarà il tecnico specializzato a scegliere quale apparato installare in base alle condizioni tecniche e di segnale, ma solo dopo aver ottenuto il via libera del cliente. Da qui in poi potrai navigare senza linea fissa e connettere al Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, passando dal tablet, al pc e infine allo smartphone.

Il prezzo dell’offerta? Incredibilmente conveniente. Con l’offerta Iren Casa Online Internet veloce fino a 30 Mps senza linea fissa sarà tuo a soli 22,90€ al mese tutto incluso, per sempre. Inoltre, se deciderai di scegliere Iren Casa Online Luce per la tua fornitura di energia elettrica domestica, Iren Luce Gas e Servizi ti regalerà 240€, permettendoti di pagare 17,90€ al mese per i primi 48 mesi, grazie al bonus mensile di 5€ erogato direttamente sulla tua bolletta dell’elettricità.