Sanremo. La linea voce fissa e internet di Fastweb non funziona in più di tre quarti del territorio italiano, con la concentrazione dei disservizi nelle aree urbane. Specialmente nella pianura Padana, la zona di Roma, di Bologna, Ancona, Genova, Napoli, Palermo e la Sicilia orientale

Il problema ha colpito anche la Liguria, anche se sembra che i casi in provincia di Imperia siano più sporadici che altrove e riguardino soprattutto i contratti per le partite IVA e le piccole imprese.

I cellulari degli utenti coinvolti nel black out telematico continuano a funzionare come al solito. Non è ancora chiara quale sia la causa di questo (grosso) problema tecnico che ha colpito Fastweb.

I centralini telefonici automatizzati del servizio clienti, con voce registrata, spiegano che “tecnici stanno operando per risolvere il problema”.