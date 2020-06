Infrastrutture, Toti: «Per il sottosegretario Traversi non esiste un problema viabilità in Liguria»

Genova. «Leggendo le dichiarazioni del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi prendo atto, con un certo stupore, che per lui non esiste un problema viabilità in Liguria. A suo avviso non abbiamo un problema di isolamento, non stiamo vivendo da giorni sulle nostre autostrade situazioni a dir poco critiche e anche i voli cancellati verso la Capitale non rappresentano un problema per l’economia di una regione che sta cercando di ripartire dopo l’emergenza Covid. A sentire un sottosegretario ai Trasporti parlare così capisco anche perché si sia arrivati a questi punti».

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti risponde al sottosegretario del M5S Roberto Traversi.

«Evidentemente – prosegue il governatore – secondo Traversi, tutte le lamentele che riceviamo dai lavoratori, che ogni giorno devono spostarsi in Liguria e in altre zone di Italia, e dalle associazioni di categoria, soprattutto nell’ambito turistico, preoccupate per la stagione che può finalmente ripartire, non valgono nulla.

Se Traversi in questi mesi si fosse interessato al piano dei lavori sulle autostrade liguri che il Ministero, di cui è sottosegretario, ha approvato, magari i nostri concittadini non dovrebbero rimanere intrappolati per ore nel traffico. All’incontro di oggi, Regione Liguria chiederà che questo piano venga rivisto in modo da garantire la sicurezza ma anche la possibilità di spostarsi nella regione, dando una priorità agli interventi, e anche riportando all’attenzione de Governo la necessità di far partire subito le opere che attendiamo da anni come, per esempio, la Gronda bloccata più volte anche dagli esponenti del suo partito».

«Inoltre – conclude Toti – non so se il sottosegretario Traversi ha ben guardato gli orario dei treni da lui proposti: in un caso ci avrei impiegato, con un cambio, circa 9 ore per raggiungere la Capitale. Si vede che Traversi ha molto tempo libero mentre la Liguria che lavora ha bisogno sicuramente di collegamenti più rapidi».