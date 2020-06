Infrastrutture, Scibilia (associazione Giuseppe Biancheri) al ministro De Micheli: «Esiste anche la Ventimiglia-Cuneo»

Ventimiglia. Le dichiarazioni di Sergio Scibilia, presidente dell’associazione Giuseppe Biancheri:

«C’è anche la Ventimiglia-Cuneo. Il nostro territorio ha molta arretratezza infrastrutturale, per questo siamo tra le province a rischio di isolamento, se pur un corridoio europeo tra Italia-Francia e Spagna. Tra i collegamenti “ trascurati” vi è sicuramente la “Ferrovia delle Meraviglie“ la linea che collega la Liguria con il Piemonte.

In epoca ante Covid-19 , il Governo attraverso il sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti Margiotta Salvatore, prese l’impegno di occuparsi delle vicende in sospeso. Grazie alla interlocuzione dei deputati del territorio Gribaudo e Vazio, si era tornati a parlare di rinnovo della Convenzione internazionale per la gestione della linea, scaduta da anni e “impallata” nelle stanze del Ministero. L’emergenza sanitaria ha bloccato anche questo dossier.

L’ssociazione Giuseppe Biancheri ( AGB) rivolge un accorato appello al Ministro Paola De Micheli, in visita istituzionale nella nostra Provincia, affinché possa prendere l’impegno perché la linea non chiuda; che si ridiscuta della opzione per un cambio della gestione ferroviaria da regionale alla competenza diretta dello Stato Italiano ;si stanzino i fondi necessari per completare la messa in sicurezza; si possa ritornare a poter viaggiare in tranquillità con un numero sufficiente di corse e infine si rinnovi la Convenzione Internazionale del 1970.

Grazie Ministro, si ricordi anche di questa Meraviglia, un collegamento europeo di estrema importanza e strategico per lo sviluppo economico di un territorio fragile».