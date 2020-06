Infrastrutture, Rixi (Lega): «Nodo autostradale Genova è un cappio: Gronda non più rimandabile»

Roma. «Il nodo autostradale di Genova è ormai un cappio al collo degli automobilisti. Migliaia di auto, pendolari e turisti del fine settimana, da ore in coda, anche oggi, tra Arenzano e Recco, nell’entroterra fino a Masone. E il governo dov’è? Venga in Liguria a vedere in che situazione sono le nostre autostrade, a parlare con i sindaci, invece di stare nella dorata villa Pamphili. La Gronda è una necessità non più rimandabile, deve iniziare subito prima che collassi tutto il sistema autostradale ligure. Nella situazione attuale è assurdo che perduri l’assenza di adeguati collegamenti aerei con Roma e la soppressione del Frecciabianca delle 16.57, sostituito da un Frecciarossa dalle tariffe sproporzionate al servizio, suona come l’ennesima presa in giro per pendolari, imprese e professionisti che devono viaggiare per poter continuare a lavorare».

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.