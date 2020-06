Incontro tra bambini della primaria di Bussana, le mamme: «E’ avvenuto senza il coinvolgimento della scuola»

Sanremo. Le mamme degli alunni della classe quinta della scuola primaria di Bussana fanno chiarezza sull’incontro organizzato per permettere ai bambini di salutarsi, sottolineando che si è svolto nel rispetto del distanziamento sociale.

«Riguardo all’incontro per i saluti dei bambini della classe quinta della scuola primaria di Bussana si precisa che è avvenuto, per consentire ai compagni di salutarsi alla fine del percorso dei 5 anni, senza il coinvolgimento della scuola, perciò la dirigente Anna Maria Fogliarini e le insegnanti non ne erano a conoscenza.

Tutto è avvenuto in un breve lasso di tempo e nel rispetto del distanziamento sociale. Purtroppo le maestre e la coordinatrice Fogliarini si sono arrabbiate per non essere state avvisate» – sottolineano le mamme della quinta di Bussana.