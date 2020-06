Cervo. I vigili del fuoco di Imperia sono intervenuti nella serata di oggi per domare un incendio che si è sprigionato per cause accidentali in una abitazione sull’Aurelia a Cervo.

Le fiamme hanno interessato una cucina hanno provocato diversi danni materiali ma, per fortuna non si sono registrati feriti, né intossicati.

Si sta valutando, comunque, l’evacuazione di due alloggi.

(foto dal gruppo Facebook “Sei dei Cervo se…”)