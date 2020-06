Inaugurazione lavori della pista ciclabile, Italia Viva Imperia: «Opera fondamentale per la crescita del nostro territorio»

Imperia. Le dichiarazioni dei coordinatori provinciali di Italia Viva Patrizia Acquista e Valerio Ferrari dopo l’inaugurazione dei lavori della pista ciclabile:

«L’avvio dei lavori per il tratto urbano della pista ciclopedonale di Imperia rappresenta per tutti noi la migliore allegoria possibile del concetto di ripartenza, dopo settimane di ristagno operativo. Apprezziamo quindi il tempismo del sindaco Claudio Scajola così come abbiamo apprezzato il suo qualificato impegno durante queste settimane. Sono segnali importanti.

Associamo ai ringraziamenti anche Carlo Capacci, sindaco di Imperia fino al 2018, Guido Abbo, vicesindaco nella sua giunta, e l’architetto Enrica Fresia, già Assessore, per aver sviluppato il Progetto e ottenuto i finanziamenti necessari dall’allora governo Renzi, promotore del Bando Periferie che aveva stanziato oltre 2 miliardi di euro con l’obiettivo di sviluppare e incrementare la qualità urbana delle nostre città.

In un mondo che a volte gira a vuoto e spesso gira anche al contrario, è una bella cosa constatare che esiste ancora la possibilità di essere coerenti nelle scelte e rispettosi del principio di continuità nel perseguire il bene collettivo.

Ci auguriamo che ognuno lo ricordi, quando pedalerà sulla pista ciclabile più bella d’Italia, e non dimentichi di quanti si sono impegnati, hanno lavorato e realizzato opere e interventi fondamentali per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio».