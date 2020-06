In provincia di Imperia il Covid molla la presa: diminuiscono casi, ricoveri e sorveglianze attive

Genova. Sono 1.577, 17 in meno rispetto a ieri, i positivi di coronavirus in Liguria secondo i dati odierni del Flusso Alisa-Ministero. Ad oggi sono 138.694 i test effettuati, cioè 1115 più di ieri. Le persone decedute sono in tutto 1.551, 1 più di ieri.

In provincia di Imperia vi sono 169 casi, 9 sono ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre 76 sono in sorveglianza attiva.

Dati odierni 23 giugno 2020 – DATI FLUSSO ALISA MINISTERO

Totale test effettuati 138.694 (+1115)

Positivi in Liguria 1.577 (-17)

PROVINCIA CASI SAVONA 199 LA SPEZIA 49 IMPERIA 169 GENOVA 1160 altro/in fase di verifica 0 TOTALE 1577

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 62 1 3 ASL1 9 1 -2 ASL2 12 0 -2 Ospedale Policlinico San Martino 8 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 10 0 5 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 13 0 2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 5 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 5 0 0

Asintomatici 1515 -20 Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 62 +3 Isolamento domiciliare 193 +2 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6809 +20

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 76 ASL 2 81 ASL 3 182 ASL 4 70 ASL 5 64 Liguria 473

Schede decessi 1.551 (+1)

Decesso di pazienti Covid-19 nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 22 giugno alle 14 del 23 giugno:

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi