In provincia di Imperia il Covid molla la presa: diminuiscono ricoveri e sorveglianze attive

Genova. Sono 2038 i casi “attivi” di coronavirus, 48 in meno rispetto a ieri, secondo i dati odierni del flusso Alisa- Ministero della Salute. Calano ancora gli ospedalizzati, 12 in meno di ieri, per un totale di 94 nelle varie strutture pubbliche della Liguria. Sono invece 125.871, 1551 in più rispetto a ieri, i test effettuati.

In provincia di Imperia sono 214 i casi, 14 gli ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, 3 meno di ieri, mentre sono 69 i soggetti in sorveglianza attiva.

Dati odierni 13 giugno 2020– DATI FLUSSO ALISA – MINISTERO

Totale test effettuati 125.871 (+1551)

Positivi in Liguria 2038 (-48)

PROVINCIA CASI SAVONA 286 LA SPEZIA 61 IMPERIA 214 GENOVA 1475 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 2038

ospedalizzati di cui in TI Differenza osp. Ospedalizzati 94 3 -12 ASL1 14 1 -3 ASL2 22 1 -12 Ospedale Policlinico San Martino 9 1 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 9 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 27 0 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 5 0 0 ASL4 Lavagna 1 0 1 ASL5 7 0 -1

Asintomatici 1944 -36 Sintomatici 94 -12 isolamento domiciliare 150 7 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 6319 50

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 69 ASL 2 102 ASL 3 162 ASL 4 45 ASL 5 50 Liguria 428

Schede decessi 1516 (+2)

Decesso di pazienti Covid-19 positivo nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 12 giugno alle 14 dell’13 giugno:

ASL 1

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 2

La Direzione Medica del Presidio di Levante segnala il decesso di un uomo di 79 anni per altra grave patologia associata.

ASL3

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.