Imu, il sindaco di Bordighera: «Abbiamo optato per soluzione che ci consente di aiutare chi si trova in difficoltà»

Bordighera. L’Amministrazione comunale ha compiuto una scelta chiara, che va incontro a tutti i contribuenti in un’ottica di sostegno e semplificazione. Oggi infatti la Giunta ha deliberato che, stante il non differimento dei termini di pagamento del primo acconto IMU al 16 giugno, non saranno comunque applicati sanzioni ed interessi nel caso di versamento della rata entro il 30 settembre dell’anno in corso.

In questo modo i cittadini potranno eventualmente posticipare il pagamento senza essere tenuti a dimostrare la propria situazione di difficoltà economica con una documentazione complessa da predisporre e, a seguire, di difficile valutazione per l’Ufficio Tributi.

Nel corso della settimana, inoltre, sarà valutata l’adozione di altri interventi a favore del tessuto economico cittadino: l’ulteriore estensione di un mese sia della cancellazione della Tari (due mesi

già cancellati con precedente delibera) nella sua parte variabile per le attività commerciali sia dell’annullamento dei canoni di locazione e concessione delle strutture comunali per le attività economiche sospese durante l’emergenza sanitaria (secondo decreti legge e DPCM vigenti). Questo a fronte della richiesta pervenuta dalle associazioni di categoria.

«In questi giorni si è spesso parlato dell’IMU e di come affrontare la scadenza, ormai prossima, del 16 giugno. Pur non posticipando la data limite per il primo versamento, abbiamo optato per una soluzione che ci consente di aiutare chi si trova in difficoltà senza obbligarlo a presentare domande o moduli e soprattutto senza sanzioni od interessi. Sostenere in modo semplice ma efficace: l’obiettivo raggiunto con la misura deliberata questa mattina» – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito.