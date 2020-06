Imperia, tutto pronto per il luna park estivo. Giostre gratis per gli eroi del Covid

Imperia. Tutto pronto per la 49^ edizione del luna park estivo. Nel pieno rispetto delle normative sul coronavirus, il parco giochi del capoluogo aprirà i battenti venerdì 3 luglio nella splendida location di Calata Anselmi a Borgo Marina. Un’edizione che vuole ripagare gli “eroi” del coronavirus che hanno lavorato a stretto contatto con i malati presso l’ospedale del capoluogo: gli esercenti offriranno loro dei coupon omaggio da destinare anche ai propri cari.

Quello in programma è l’allestimento del parco divertimenti mobile più grande della regione, con ben 36 attrazioni. Dai classici autoscontro sino ad arrivare alle novità per le famiglie come il Gold Mine e il ritorno del Gattonatissimo. Poi ancora il classicissimo Bruco Mela, Taboga, Giostra Catene, Tagada’, Motonautica, Desert Show, Air Jumping, Kazakistan, l’Evolution e il Tappeto Volante. Ancora spicca tra le attrazioni hi-tech il telecombattimento aereo.

Novità assolute, poi, il Top Spin e la mastodontica Big Tower, una torre panoramica di oltre 40 metri dalla cui sommità si potrà ammirare la città. Non mancheranno i giochi gonfiabili, i tappeti elastici, il simulatore 5D e il Virtual Cinemavision. Inoltre tutti gli intrattenimenti come il Tiro a Segno e giochi d’azione tradizionali. L’atmosfera sarà addolcita dall’inconfondibile profumo di zucchero filato e dalle frittelle.

«Una particolare attenzione da parte di tutti gli esercenti del parco sarà rivolta al rigoroso rispetto delle linee guida regionali per contrastare la diffusione del contagio Covìd-19. Infatti – spiega il direttore del parco estivo Aldo Fori – tutte le misure previste saranno applicate per ogni singola attrazione presente sotto la responsabilità dei titolari delle licenze.

Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme sarà trasmesso dagli impianti di amplificazione un ricorrentemente messaggio con le norme a cui tutti gli avventori dovranno sottostare. Eventuali abusi o mancanze, saranno immediatamente fatte notare e nel caso segnalate alle forze dell’ ordine direttamente dagli esercenti del parco. Infine, in questo momento di ripresa del lavoro, è stato un argomento condiviso da tutti gli esercenti del parco dimostrare riconoscenza e vicinanza a tutti gli operatori sanitari imperiesi, medici, infermieri, tecnici, soccorritori, 0peratori delle pubbliche assistenze, per lo spirito di servizio dimostrato e per l’immenso lavoro svolto a difesa di tutti. Per questo motivo doneremo loro dei coupon sconto per accedere alle giostre gratuitamente.

Ci tengo – conclude Fori – a ringraziare le istituzioni per non aver mai nemmeno preso in considerazione l’idea di annullare la 49^ edizione del luna park estivo della città di Imperia. Tutti gli esercenti sono riconoscenti per questo e sono convinto che si impegneranno al massimo per assolvere alla “funzione sociale” che la legge che regolamenta il settore gli attribuisce».