Imperia, Tribunale boccia il “Decreto Salvini”: Comune obbligato a dare residenza a immigrato

Imperia. Il Comune di Imperia è stato obbligato dal giudice Maria Teresa De Sanctis a concedere la residenza a un senegalese di 23 anni in possesso di permesso di soggiorno semestrale e rinnovabile e in attesa di protezione internazionale. Il giudice ha “bocciato” il cosiddetto “Decreto Salvini” secondo il quale la residenza non può essere assegnata fino a quando la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale non si sia espressa.

Il giovane straniero era difeso dall’avvocato Andi Ramadan Tahiri, che ha dimostrato, anche sulla base di precedenti pronunciamenti, che il senegalese necessitava della residenza per poter ottenere una carta di identità e godere così dei diritti amministrativi, ad esempio l’apertura di un conto corrente o di una partita Iva.