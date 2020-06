Imperia, trasferita al duomo la veglia di preghiera per il Covid-19

Imperia. In caso di pioggia avrà luogo all’interno della cattedrale di San Maurizio, alle 20,45, la veglia di preghiera per il Covid-19 organizzata dalla parrocchia di San Maurizio con il benestare di monsignor Borghetti, vescovo della Diocesi di Albenga - Imperia. Inizialmente prevista al Parasio, se il tempo non lo permetterà, la veglia avverrà al chiuso. E’ quanto deciso dagli organizzatori per l’allerta meteo diramata dall’Arpal.

«Questo periodo ha comportato e ancora procura un grande dolore subito da molti di noi a seguito della perdita delle persone care, oltre a una naturale preoccupazione su svariati punti esistenziali tra questi la solitudine fisica e cioè la privazione di gesti affettivi da parte di parenti e amici ma anche fratelli spirituali – spiega il parroco Lucio Fabbris – . Ritroviamoci, dunque, insieme in preghiera davanti a Gesù, affinché si possa attingere grazia e guarigione dal dolore e forza per rialzarsi».