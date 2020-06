Imperia. Spopola on line e nelle radio l’ultimo singolo firmato Eugenio Ripepi. Il cantautore imperiese ha autoprodotto il video del singolo “Nicole” durante il lockdown. «Non potendo realizzare dei set all’aperto – spiega Ripepi – per le limitazioni che in parte in questo settore ci sono ancora oggi – mi sono divertito a dipingere una parete di casa mia di verde e ho realizzato questo video utilizzando faccine e filtri che si usano normalmente sulle piattaforme social, Instagram, Facebook. Direi che è stato divertente».

«In realtà- spiega Ripepi – il video è autoprodotto in casa mia, ma il brano è uscito per la nuova etichetta indipendente Music Fc. Il 3 luglio uscirà l’album dal titolo “Roma non si rade” con la copertina del noto fotografo imperiese Settimio Benedusi», racconta Ripepi.

Eugenio Ripepi avrà, dunque, l’estate impegnata nella promozione della sua ultima fatica. «Video e singolo -sottolinea il cantautore imperiese che poi è il brano estivo lo stiamo promuovendo in 150 radio e televisioni grazie all’Altoparlante Promoradio, quindi gli impegni non mi mancheranno».

Chi è Nicole? «Nicole è una ragazza che mi chiede di recuperare il gatto lanciato dalla finestra. Ma la storia è finta, è un sogno dettato dal mix rhum e anestetico. Si tratta di uno scherzo, un’iperbole, citazione di un film di Francesco Nuti. In realtà sono animalista e per di più gattaro, Quindi al massimo è il gatto che getta me».