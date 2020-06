Imperia. 8 anni fa il bene comune per un amico ha portato alla creazione di Welcome To St. Tropez: la SorridiconPietro Onlus era appena nata e i suoi partecipanti, un gruppo di ragazzini, hanno dato vita all’evento che per tutti gli anni successivi avrebbe accompagnato l’inizio dell’estate ad Imperia.

1 giugno, piazza Marinai d’Italia sono sempre state le coordinate per il Welcome, cresciuto anno dopo anno con i membri della SorridiconPietro e con la Onlus stessa – la quale ha raggiunto risultati sempre più importanti in ambito di cure palliative -, che ha accompagnato generazioni di adolescenti e giovani adulti a dare il benvenuto alla bella stagione con uno scopo ben preciso: #fardelbeneedivertirsi.

Raccogliere fondi da destinare alla formazione di equipe socio-sanitarie in grado di aiutare a domicilio bambini da 0 a 17 anni affetti da malattie incurabili o inguaribili, al fine di evitare loro inutili ospedalizzazioni e di aiutare le loro famiglie, è sempre stato l’obiettivo primario dell’evento: l’anno scorso, infatti, in un’ottica di sensibilizzazione sul tema era stato creato anche L’Altra Faccia di Welcome, momento di interazione con la cittadinanza nel quale si era voluto illustrare con precisione come operasse la Onlus, raccontare gli obiettivi raggiunti e da raggiungere, e creare un dialogo su un tema difficile da affrontare anche emotivamente.

L’emergenza sanitaria Covid-19 in corso ha portato per la prima volta, dopo 7 anni consecutivi, gli organizzatori di Welcome a dover annullare l’evento, ma il 1 giugno per loro ha un significato speciale: Imperia ha sempre risposto con grande calore all’invito della SorridiconPietro, contribuendo alla realizzazione del suo progetto Diamo Qualità Alla Vita con entusiasmo e, proprio per questo motivo, quest’anno sono i ragazzi della Onlus a voler regalare alla loro città un sorriso.

In considerazione della finalità generale di assistenza sociale perseguita dall’associazione, hanno deciso di donare, in collaborazione con Arimondo S.p.A., 350 buoni alimentari dal valore di 30€ ciascuno per permettere alle famiglie in difficoltà di spenderli nei punti vendita Pam ed Eurospin; la distribuzione dei voucher sarà effettuata grazie alla preziosa collaborazione degli assistenti sociali e del Comune di Imperia.

Sperando, almeno per un attimo, di regalare ad alcuni un momento di leggerezza in questi tempi difficili, la SorridiconPietro Onlus coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sempre deciso di sostenerla. «Welcome vi aspetta l’anno prossimo il 1 giugno in Piazza Marinai d’Italia: ci vediamo nel 2021» – fa sapere la SorridiconPietro Onlus.