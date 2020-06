Imperia. Incidente lungo l’Argine sinistro del torrente Impero a Oneglia nel pomeriggio di oggi: una Fiat Panda per cause in corso di accertamento si è scontrata con una moto.

Le condizioni del giovane alla guida del veicolo a due ruote non sono apparse gravi ed è stato, quindi, trasportato in codice giallo all’Ospedale del capoluogo.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilevi del caso.