Sconfiggono il Covid a 103 e 99 anni: le storie di Emma e Bianca, le super nonnine di Imperia

Imperia. Hanno sconfitto il Covid-19 a 103 anni e 99 anni: le signore Emma Trasciatti e Bianca Granieri sono entrambe ospiti della clinica Sant’Anna del capoluogo dove hanno trascorso tutto il periodo della positività al virus emersa quando sono iniziati i tamponi a tappeto nelle Rsa e residenze per anziani. Entrambe sono state curate e seguite dalla dottoressa Zyra Aga.

Per le due nonnine da record c’è voluto più di un mese, per l’esattezza 52 giorni, per sconfiggere il coronavirus ma alla fine ce l’hanno fatta lasciandosi alle spalle anche questa brutta esperienza. Emma Trasciatti è nata a Torino ma da molti anni vive a Imperia, mentre Bianca Granieri è onegliese doc.

«Entrambe-spiega il direttore della Sant’Anna Andrea Di Pietrantonio – erano ricoverate da noi, sono state curate nel reparto appositamente attrezzato che proprio oggi ha chiuso i battenti in quanto tutti i pazienti positivi al Covid si sono negativizzati. Con l’occasione ringrazio tutto lo staff medico e infermieristico e gli operatori sanitari per l’impegno profuso in questi mesi e voglio il benvenuto al nostro direttore sanitario Franco Bonello che è tornato con noi dopo essersi ammalato».